2001 bis 2009 im Amt : Er stand für die Lebensfreude in der Region: Ex-Bürgermeister von Kirkel überraschend gestorben

Neben seiner Arbeit als Bürgermeister war Armin Hochlenert (Mitte, links), hier bei einem Empfang französischer Gäste, die Partnerschaft mit Mauléon eine Herzensangelegenheit. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Armin Hochlenert war ab 2001 acht Jahre lang im Amt. Er war als Bürgermeister von Kirkel beliebt, setzte sich ein für die Kultur und touristische Attraktivität der Region. Jetzt ist er überraschend gestorben.

Von Thorsten Wolf

Der Alt-Bürgermeister der Gemeinde Kirkel, Armin Hochlenert, ist am Wochenende überraschend gestorben. Dies teilte die Gemeindeverwaltung am Montagmorgen mit.

Armin Hochlenert wurde am 17. April 1953 geboren und stammt aus Kirkel. Er war seit 1971 als Diplom-Verwaltungswirt bei der Kommunalaufsichtsbehörde im Innenministerium tätig und gehörte der CDU an. Im Herbst 2000 wurde er als Nachfolger von Arno Hussong (SPD) zum Bürgermeister von Kirkel gewählt, ein Amt, das er acht Jahre lang, von Juli 2001 an, innehatte.

In diese Zeit fielen einige weitreichende Veränderungen in der Gemeinde, so mit Blick auf die Dienstleistungsorientierung der Verwaltung und die Haushaltskonsolidierung. „Der Wandel zu einer dienstleistungsorientierten, bürgernahen Verwaltung wurde unter seiner Amtszeit vorangetrieben. Die Umgestaltungen in den Bereichen Bürgerservice und Sozialbüro haben bis heute positive Effekte für die Menschen der Gemeinde“, so Kirkels Bürgermeister Frank John und der Personalratsvorsitzende Lello Avarello in einer offiziellen Mitteilung. Ebenso standen das Kulturelle und die damit verbundene Lebensfreude für Armin Hochlenert. Und: „Auch die Vernetzung der Gemeinde Kirkel innerhalb des Biosphärenreservates Bliesgau, die touristische Attraktivität sowie die Veranstaltungen auf der Burg Kirkel, genannt seien der Burgsommer sowie der Mittelaltermarkt, gestalteten seine Amtszeit“. Auch um den Ausbau der schulischen und außerschulischen Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde machte sich Armin Hochlenert in seiner Amtszeit verdient.

Über sich selbst hatte der frühere Verwaltungschef in einem Interview mit unserer Zeitung einmal gesagt: „Ich bin ganz bewusst kein Partei-Bürgermeister. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich für alle da sein möchte. Die Programme der verschiedenen Parteien unterscheiden sich heutzutage ohnehin meist nur noch geringfügig. Und die Bürger gucken auch nicht mehr so sehr auf die einzelnen Parteien.“ Hauptsache sei, so zeigte sich Hochlenert damals überzeugt, man bringe eine Sache voran. Diese parteiübergreifende Bürgernähe und auch seine immer präsente Menschlichkeit abseits von Parteistrategien waren es, die ihn für viele auszeichneten. Er sei einfach ein feiner Mensch gewesen, war am Montag aus dem Rathaus zu hören.