Einweihungsfeier an der Grundschule Das ist das neue Gebäude für die Ganztagsschule in Limbach

Limbach · An der Grundschule in Limbach wurde das Gebäude für die Freiwillige Ganztagsschule mit einer großen Feier offiziell eingeweiht. So sieht es aus.

22.09.2023, 17:47 Uhr

Mit einem Baukosten-Volumen von rund vier Millionen Euro bietet die neue Freiwillige Ganztagsschule an der Grundschule Limbach nun nicht nur den nötigen Raum für die Nachmittagsbetreuung, sondern auch vier neue Klassensäle. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

„Mir etwas zutrauen“, „Ich sein“, „Träume haben“, „Aus Fehlern lernen“. Diese und ganz, ganz viele Wünsche mehr verbinden die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Limbach mit dem neuen Gebäude ihrer Freiwilligen Ganztagsschule. Zu lesen war all das am Mittwochmorgen auf sechs großen Plakaten, die die Kinder anlässlich der großen Einweihungsfeier in der Limbacher Dorfhalle, einen Steinwurf vom Neubau entfernt, gestaltet hatten. Und diese Feier vermittelte vor allem den Eindruck, dass der Gemeinde mit der baulichen Neugestaltung und Erweiterung des Schulkomplexes ein großer Wurf gelungen ist.