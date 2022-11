Angebot für Fotoliebhaber im Bildungszentrum Kirkel : Foto-Workshop zur Naturfotografie

Kirkel-Neuhäusel Im Außenbereich des Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel werden derzeit großformatige Aufnahmen zweier Fotografen gezeicht.

() Im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel-Neuhäusel werden aktuell, im Rahmen einer Outdoor-Ausstellung, großformatige Fotografien von Christian Mütterthies und Daniel Spohn ausgestellt. Die beiden Fotografen aus dem Saarland bieten einen kostenlosen Foto-Workshop an und zeigen, mit welchen Techniken man selbst interessante Naturfotos machen kann. Mütterthies und Spohn zeigen in ihrer Outdoorausstellung auf dem Außengelände des Bildungszentrums unterschiedliche Sichtweisen auf und überraschende Einblicke in die heimische und ferne Natur. Beide sind mehrfach prämiert – sogar deutsche Meister – und aktiv im Fotoclub Freisen tätig. Mit ihren Bildern bringen sie weit entfernte, unberührte Landschaften und deren einzigartige Tierwelt ins Saarland. Und auch unsere Wildnis vor der Haustür birgt bei detaillierter Betrachtung so manchen vermeintlichen Exoten. Allen gezeigten Bildern gemein ist, dass ihr besonderer Stil mit rein fotografischen Mitteln entstanden ist. Kunstvoll abgelichtet rückt die Schönheit der Natur, ob nah oder fern, in den Fokus, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters weiter.