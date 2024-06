Sozialkaufhaus in Limbach Hier werden die Lebensmittel gerettet

„Wir verstehen uns als umwelt- und bildungspolitische Bewegung, die sich gegen den achtlosen Umgang mit Ressourcen und für ein nachhaltiges Ernährungssystem einsetzt. Unser langfristiges Ziel ist es, die Verschwendung von genießbaren Lebensmitteln zu beenden.“ So beschreibt der Verein Foodsharing auf seiner Website das, was ihn antreibt. Und dieses Tun hat inzwischen bundesweit ein großes Netzwerk von Menschen geschaffen, die sich den so definierten Zielen ehrenamtlich verschrieben haben.