Feuerwehreinsatz in Limbach : Rauchentwicklung in Limbacher Firmengebäude

ARCHIV - 05.04.2018, Niedersachsen, Melle: Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Für eine Anerkennung von Rufbereitschaften als reguläre Arbeitszeit streiten Feuerwehrleute am 10.03.2020 vor dem niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Limbach Die Feuerwehr Limbach wurde am Mittwochabend zu einem Einsatz in der Straße „In den Stockgärten“ informierte. Gegen 19.30 Uhr soll in einem Firmengebäude ein Brand ausgebrochen sei, und zwar in einer Elektroanlage.

Das Unternehmen befindet sich in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrgerätehauses Limbach, deshalb waren die Einsatzkräfte binnen weniger Minuten am Einsatzort, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.