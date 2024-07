Großübung in der Burggemeinde Kirkel Gefahrenlage war schnell entschärft

Auf den ersten Blick schien die Lage für die gemeinsame Übung aller drei Kirkeler Löschbezirke eher simpel, zumindest aus Laiensicht. Folgende Lage wurde ausgegeben: Aus einem Rohrsystem auf dem Gelände des Kirkeler Baubetriebshofes trat mit großem Druck eine unbekannte Flüssigkeit aus. Verursacht hatten den Schaden zwei unachtsame Jungs, namentlich Justus und Yannik. So weit das, was sich den Einsatzkräften bei der Übung am vergangenen Freitag auf den ersten Blick bot. Doch diese Übungslage, entwickelt vom Limbacher Löschbezirksführer Mathias Fürst, hatte es in sich.