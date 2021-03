Drei Einsätze an einem Tag : Feuerwehr gefordert: Unfall, Brand, Ölspur

In der Kaiserstraße brannte eine Thuja-Hecke. Es war nur einer von drei Einsätzen am Montag. Foto: Feuerwehr Kirkel

Kirkel Am Montag musste die Kirkeler Wehr gleich dreimal ausrücken, um zu helfen und zu löschen.

Gleich mehrfach war die Feuerwehr Kirkel am Montag, 29. März, im Einsatz. Zunächst mussten die Löschbezirke Limbach und Kirkel-Neuhäusel gegen 13.15 Uhr wegen eines Unfalls auf der A8 ausrücken. Als sie an der Unfallstelle zwischen den Abfahrten Neunkirchen-Kohlhof und Neunkirchen-Wellesweiler ankamen, wurde der verletzte Fahrer des verunglückten Wagens bereits vom Rettungsdienst versorgt, teilte die Wehr weiter mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirkel sorgten für die Verkehrsabsicherung und den Brandschutz. Zudem reinigten sie die Fahrbahn grob. Insgesamt dauerte der Einsatz eine Stunde.

Gegen 15.30 Uhr ging es dann für die Löschbezirke Kirkel-Neuhäusel und Limbach zu ihrem zweiten Einsatz an diesem Tag. In der Kirkeler Kaiserstraße war aus unbekannter Ursache eine Thuja-Hecke in Brand geraten und das Feuer drohte auf eine angrenzende Scheune überzugreifen. Allerdings konnte die Wehr dies durch ihr schnelles Eingreifen verhindern. Eine Stunde lang war sie hier insgesamt gefordert.

Gegen 19 Uhr war die Wehr dann zum dritten Mal an dem Tag gefragt. Hintergrund war in diesem Fall eine Ölspur in der Straße „Zum Schwimmbad“, berichtet die Wehr weiter. Ein Fahrzeug hatte zwischen der Einmündung „Auf der Windschnorr“ bis zur „Binner Brücke“ Diesel-Kraftstoff verloren. Die so entstandene Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut beziehungsweise mit Spezialmittel behandelt. Nachdem der Straßenabschnitt mit Warnschildern abgesichert worden war, konnte die Feuerwehr Kirkel nach etwa 45 Minuten ihren Einsatz an dieser Stelle beenden.