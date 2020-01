Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel : 2019 war ein Rekordjahr für die Feuerwehr

Bei der Feuerwehr des Löschbezirks Kirkel-Neuhäusel gab es – und gibt es auch weiterhin – sehr viel zu tun. das wurde in der Jahreshauptversammlung deutlich. . Foto: Stefan Holzhauser

Kirkel-Neuhäusel Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel blickte in der Jahreshauptversammlung auf ein arbeitsreiches Jahr zurück.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr des Löschbezirks Kirkel-Neuhäusel wurde auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurückgeblickt. Zu Beginn des Dienstjahres hatte die aktive Wehr 48 Angehörige, am Ende waren es 50 Kameraden – darunter sieben Frauen. Das Durchschnittsalter betrug 35,5 Jahre. Die Jugendfeuerwehr hat momentan 28 Mitglieder, die Seniorenabteilung zwölf.

„Seit der Datenerfassung war das Einsatzjahr 2019 das Jahr mit den meisten Alarmierungen“, erklärte Löschbezirksführer Thorsten Klaus. Es gab 79 Einsätze (72 Alarmierungen/Ereignisse) zu verzeichnen. Zum Vergleich: 2018 (64/33) waren es noch deutlich weniger Einsätze gewesen. Lediglich im Jahr 1990 hätte es einmal an die 100 Einsätze gegeben, ein Großteil davon hing jedoch mit Orkan Wiebke zusammen. Im Rahmen der Einsätze 2019 konnten zehn Personen gerettet werden, eine wurde tot geborgen, hieß es weiter. Die zeitintensivsten Einsätze gab es beim Großbrand bei der Firma Mobius in Homburg sowie bei einer Personenrettung im Wald im Lautzkircher Tal.

Um auch künftig zu jeder Tageszeit für Einsätze gewappnet zu sein, soll das Einsatzpersonal weiter aufgestockt werden. Außerdem sorgt eine regelmäßige Aus- und Fortbildung für den höchstmöglichen Standard. 2019 wurden innerhalb des Löschbezirks insgesamt 43 unterschiedliche Schulungen besucht. Hinzu kam die intensive Teilnahme an überörtlichen Ausbildungsmaßnahmen. Aktuell gibt es 32 Truppführer, 31 ausgebildete Atemschutzgeräteträger (davon 22 taugliche), sechs ausgebildete CSA-Träger (alle tauglich), 19 Maschinisten (davon 17 Füherscheininhaber für Großfahrzeuge), 32 Führer von Motorkettensägen, 23 Mal TH-Qualifikation, sechs Gruppenführer und elf Zugführer. Die Kameraden der Feuerwehr Kirkel-Neuhäusel hielten auch Sicherheitswachen ab (unter anderem im Rahmen des Mittelaltermarktes), organisierten selbst über den Förderverein Veranstaltungen (beispielsweise die Fastnachtsveranstaltung im Feuerwehrhaus), pflegten die Partnerschaft mit Heidelberg und waren auch ansonsten äußerst aktiv. Unter anderem wurde mit der Jugendfeuerwehr der erste Elterntag veranstaltet.

Bezüglich eines neuen Tanklöschfahrzeugs ist man nun nach einer Planungszeit seit Mitte 2014 auf der Zielgeraden angelangt. „Mitte bis Ende April sind die Endabnahme und die Übernahme. Es ersetzt das 35 Jahre alte Löschfahrzeug“, erklärte Klaus im Gespräch mit unserer Zeitung. Es gehe nun nahtlos weiter mit der Ersatzbeschaffung der nächsten beiden Fahrzeuge. Löschbezirksführer Klaus hofft, dass die Gemeinde die benötigten Gelder dafür in passender Höhe zur Verfügung stellen kann. „Diese beiden Fahrzeuge laufen schließlich rund 15 bis 20 Jahre und sind letztlich eine Investition in die Arbeit der Feuerwehr und damit in die Sicherung der Mitbürger der Gemeinde“, betonte Klaus und ergänzte: „Außerdem stellt die Mitgliedergewinnung für die aktive Wehr nach wie vor eines der wichtigsten Themen dar.“