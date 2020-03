Feuerwehreinsatz bei Kirkel : Pkw fing auf der Autobahn Feuer

Kirkel Feuerwehren aus Kirkel-Neuhäusel und Limbach waren im Einsatz.

Die Feuerwehr-Löschbezirke aus Kirkel-Neuhäusel und Limbach wurden am Mittwochmorgen zu einem Einsatz alarmiert. Auf der Autobahn A 6 brannte zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle Homburg, in Fahrtrichtung Kaiseslautern, ein Auto. Die beiden Wehren wurden gegen 8.45 Uhr alarmiert. Der Wagen war vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des Motorraums in Brand geraten, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Erste Versuche von Verkehrsteilnehmern, das brennende Fahrzeug zu löschen, hatten keinen Erfolg. Erfolgreicher waren dann die Löschmaßnahmen der Feuerwehr, die insgesamt etwa eine Stunde am Einsatzort war.