Einsätze Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Kirkel

Kirkel · Mehrere Einsätze hatte die Feuerwehr in der Gemeinde Kirkel am Donnerstag zu fahren, wie es vonseiten der Wehr in einer Mitteilung heißt. Am Donnerstagmorgen wurden die Löschbezirke Limbach, Kirkel-Neuhäusel und die „ELW-Gruppe“ der Feuerwehr Kirkel gegen 7.45 Uhr aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Neunkirchen-Kohlhof und dem Autobahnkreuz Neunkirchen alarmiert.

05.01.2024 , 13:53 Uhr

Rund 40 Zentimeter hoch stand das Wasser in einem Keller in der Limbacher Bahnhofsstraße. Foto: Feuerwehr Kirkel/Dörner