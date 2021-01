Feuerwehr-Einsatz in Kirkel : Ein Rettungswagen steckte fest

Die Feuerwehr zog den Rettungswagen wieder auf die Fahrbahn. Foto: Kai Dörner Foto: Kai Dörner

Altstadt Am Sonntagnachmittag wurden die beiden Feuerwehr-Löschbezirke Altstadt und Limbach gegen 13.30 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Ein Rettungswagen hatte sich im Rahmen eines Einsatzes mit einem Notfallpatienten auf einem Feldweg in der Verlängerung der Friedenstraße im Ortsteil Altstadt in Richtung Lappentascherhof festgefahren, heißt es in der Pressemitteilung der Kirkeler Wehr.