Feuerwehr Kirkel : Löschbezirke wurden zu einem Autobrand gerufen

Kirkel Die Feuerwehr-Löschbezirke aus Limbach und Kirkel-Neuhäusel wurden am Donnerstagmittag zu einem Einsatz ans Autobahnkreuz Neunkirchen gerufen. Gegen 12.30 Uhr brannte dort ein Auto. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr war ein Ölspur-Beseitigungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern am Einsatzort eingetroffen und führte erste Löschmaßnahmen am betroffenen Fahrzeug durch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red