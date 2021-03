Seit 75 Jahren in Kirkel-Neuhäusel im Dienst : Ehrung für eine Feuerwehr-Legende

In der vergangenen Woche feierte Roland Tschierschke seinen 95. Geburtstag und 75 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel-Neuhäusel Roland Tschierschke (95) aus Kirkel-Neuhäusel erhielt für sein außerordentliches Engagement eine hohe Auszeichnung des saarländischen Feuerwehrverbandes.

Roland Tschierscke eine Feuerwehr-Legende zu nennen, ist wohl nicht zu hoch gegriffen. Seit mehr als 75 Jahre ist der heutige Ehrenlöschbezirksführer Mitglied der Feuerwehr, zuerst in der damals noch eigenständigen Gemeinde Kirkel, danach im heutigen Kirkel-Neuhäusel. Von 1974 bis 1987 stand er dabei ganz vorne als Löschbezirksführer. Er war es auch, der den „Tag mit der Feuerwehr“ als festen Bestandteil im Terminkalender des Ortes etablierte. In der vergangenen Woche wurde Tschierschke 95 Jahre alt. Und passend zu diesem Ehrentag gab es eine hohe Würdigung seitens des saarländischen Feuerwehrverbandes: die Ehrennadel für 75-jährige Zugehörigkeit, überreicht von Albert Zitt, dem Beauftragten für die Alterswehren im Landesfeuerwehrverband Saarland. Eigentlich, so Zitt, hätte diese Auszeichnung schon im vergangenen Jahr vollzogen werden sollen, musste aber ins 76. Jahr verschoben werden.

Die kleine „Feierstunde“ vor dem Gerätehaus des Löschbezirks selbst präsentierte sich dabei natürlich corona-konform mit Abstand und Maske. Neben Zitt waren es Kirkels Wehrführer Gunther Klein, Löschbezirksführer Thorsten Klaus und sein Stellvertreter Patrik Bentz sowie Bürgermeister Frank John, die gratulierten. Thorsten Klaus nannte es einen „absoluten Wahnsinn“, dass Tschierscke auf eine so lange Zeit der Zugehörigkeit zur Feuerwehr zurückblicken könne. Auch Frank John zeigte sich von diese Lebensleistung sichtlich beeindruckt, die Auszeichung für 75 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit habe man in der Gemeinde noch nicht gehabt. Froh zeigte sich John darüber, dass die Auszeichung ihm auch die Möglichkeit gebe, Roland Tschiersche persönlich und nicht über das Telefon zum 95. Geburtstag gratulieren zu können. Er beschenkte den Doppel-Jubilar mit dem Sagenbuch der Gemeinde. Das passte gut zum fast schon sagenhaften Roland Tschierschke.

Was alle Gratulanten einte, das fasste Wehrführer Gunther Klein so in Worte: „Wir freuen uns, wenn Du noch sehr lange in unseren Reihen dabei bist. Bleib so wie Du bist!“