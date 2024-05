Fußball Der Traum vom Start-Ziel-Sieg lebt

Der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost geht in die drittletzte Runde. Der FC Palatia Limbach hat drei Zähler Vorsprung auf den einzig verbliebenen Titelkonkurrenten SV Schwarzenbach. Die Schwarzenbacher müssen ihrerseits aufpassen, nicht noch Relegationsrang zwei an den vier Punkte dahinter lauernden Tabellendritten SG Lebach-Landsweiler zu verlieren.