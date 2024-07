FC Palatia Limbach Warum es nicht so weitergeht wie bisher

Nach der perfekten Saison ist vor dem Abenteuer Fußball-Saarlandliga: Der Verbandsliga-Meister FC Palatia Limbach bereitet sich auf die Spielzeit in der höchsten saarländischen Liga vor. Den Titelgewinn hatten die Limbacher auf eine äußerst souveräne Art und Weise klar gemacht. „Wir waren vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer“, blickt Trainer Patrick Gessner zurück. Und er ergänzt: „Ja, für uns war es schon so etwas wie eine perfekte Saison.“ In der Verbandsliga Nord-Ost hatte seine Mannschaft nach 30 Spieltagen mit 70 Punkten auf dem Konto. Das Torverhältnis lautete 116:28. Vizemeister SV Schwarzenbach hatte elf 59 Zähler Rückstand.