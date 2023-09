Fußball Eine Machtdemonstration des Spitzenreiters

Was die Spieler des FC Palatia Limbach am Freitagabend in ihrer Partie beim Aufsteiger SG Hassel zeigten, hatte schon etwas mit einer Machtdemonstration zu tun. Die Palatia war als Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost mit fünf Siegen aus fünf Saisonspielen beim sieglosen Schlusslicht zu Gast – und zeigte sofort, warum sie ganz oben in der Tabelle steht. Quasi vom Anstoß weg gingen die Gäste in Führung: Tim Mohr hatte in halbrechter Position Tim Pommerenke in Szene gesetzt, der mit einem harten Schuss ins linke Eck erfolgreich war. Da waren vor knapp 150 Zuschauern gerade einmal 22 Sekunden gespielt.