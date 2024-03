Fußball Limbach marschiert weiter, Pommerenke trifft dreifach

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Limbach eilen mit großen Schritten dem Aufstieg in die Saarlandliga entgegen. Der Spitzenreiter gewann am Sonntag vor etwa 200 Zuschauern zu Hause gegen das sieglose Schlusslicht SG Hassel mit 7:0 (4:0). Tim Pommerenke eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Bis zur Pause bauten Steven Bettinger (24. Minute), Felix Lauer (30.) sowie Carl Maximilian Blug (31.) die Führung auf 4:0 aus. Vier Minuten nach Wiederbeginn traf Pommerenke zum 5:0 und machte dann seinen Dreierpack perfekt (77.). Für den Endstand sorgte Christopher Dahl, der nach einem Foul an Pommerenke per Strafstoß traf (87.).