SPD-Bundestagsabgeordneter Limbacher zu Besuch bei Bäckerei Hock : Probleme der Bäcker nach Berlin tragen

Der Limbacher Bäcker Christian Hock, Innungsgeschäftsführerin Sabine Hensler, Landesinnungsmeister Jörg Kleinbauer, Claudia Hock-Holtstiege und der SPD-Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher (von links) diskutierten die aktuelle Situation. Foto: Thorsten Wolf

Limbach SPD-Bundestagsabgeordneter Esra Limbacher hat der bei Bäckerei Hock in Limbach einen Besuch abgestattet. Es ging um kurzfristige Hilfen. Und klar wurde:Da prallen Welten aufeinander.

Für viele sind sie das Gesicht der Energiekrise: die kleinen Bäckereien. Immer wieder tauchen in den Medien Berichte auf, die von Betriebsschließungen erzählen. Grund genug für Esra Limbacher, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mittelstandsbeauftragter seiner Bundestagsfraktion, sich am vergangenen Mittwoch selbst ein Bild von der Lage zu machen. Dafür hatte er sich zusammen mit Bäckerei-Landesinnungsmeister Jörg Kleinbauer und Innungsgeschäftsführerin Sabine Hensler die Limbacher Bäckerei von Christian Hock als Ort des Geschehens ausgesucht. Limbachers Ziel natürlich: Nicht nur Christian Hock einen Eindruck von dem zu verschaffen, was man in Berlin tut, tun will und tun muss, um gerade kleineren und mittelständischen Unternehmen wie der Bäckerei Hock kurzfristig unter die Arme zu greifen.

Was will SPD-Mann Esra Limbacher nun gerade für diese Unternehmen tun? Grundsätzlich, so der SPD-Politiker, sei die aktuelle Situation aus seiner Sicht die „größte ökonomische Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Und das in einer Zeit, die für den Mittelstand und für Handwerksbetriebe sowieso schon angespannt ist“. Denn, so Limbacher: Gerade sei man dort dabei gewesen, die Belastungen aus der Corona-Pandemie zu verarbeiten. „Und gerade in der Zeit dieser Verarbeitung sind sie mit einem Energiepreis-Kostenschub konfrontiert worden, der für viele existenzgefährdend sein kann – und zum Teil schon jetzt ist.“

Hier will Limbacher an drei Punkten ansetzen, um über den Winter zu kommen: Zum einen mit dem Hochfahren aller Kraftwerke, die nötig seien, um der Energiekrise zu begegnen. Dies sei zwischenzeitlich beschlossen. Zum anderen müsse die Gas- und die Strompreisbremse so schnell wie möglich umgesetzt werden. Als Drittes gelte es, neue Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen, die gerade für kleinere Unternehmen handhabbar seien. „Das heißt: bürokratiearm, niedrige Voraussetzungen, schnelle Bearbeitung.“ Das schon bestehende „Energiekosten-Dämpfungsprogramm“ des Bundes nannte Limbacher aus seiner Sicht als nicht hilfreich – eben weil es viel zu kompliziert sei. Hier müsse man eingreifen und die Betriebe, die kein entsprechendes finanzielles Polster hätten, in der Zeit bis zum Einsetzen der Gas- und Strompreisbremse unterstützen, „das ist mein Wille und meine Motivation“.

Wie sieht aber die Lage bei den kleineren Unternehmen tatsächlich aus? Mit Sicherheit stellvertretend für die Handwerksbetriebe des Bäckereihandwerks schilderte Christian Hock eine Situation, die bei Weitem nicht nur durch ansteigende Energiekosten schwierig sei. Zu den Kostensteigerungen trügen auch entsprechend steigende Löhne aufgrund entsprechender Tarif-Abschlüsse bei. Auch seien, so Hock, die Preise für Rohstoffe gestiegen. Auf der anderen Seite stehe die Inflation, die den Kunden weniger Geld im Geldbeutel lasse und ein durch die Corona-Pandemie verändertes Kaufverhalten und damit verbundene Veränderungen im Produktionsablauf. Und auch der Krieg in der Ukraine, wie Innungsgeschäftsführerin Sabine Hensler ergänzte, sorge dafür, dass die Menschen sich zurückhielten. Das bestätigte auch Claudia Hock-Holtstiege: „Die Kunden kaufen weniger.“ In den Schilderungen von Christian Hock, seiner Frau Claudia und Sabine Hensler wurde so über deutlich, dass es nicht die steigende Energiepreise alleine sind, die Unternehmen wie die Bäckerei Hock in diesen Tagen bedrängen.

Aus Sicht der Bäckerinnung kritisierte Jörg Kleinbauer das Verhalten des Staates als Nutznießer von Preissteigerungen – durch höhere Steuereinnahmen, gekoppelt an höhere Preise. Beispielhaft nannte Kleinbauer hier den Anteil, den der Staat an der Preisgestaltung von Kraftstoffen habe. „Ganz klar an die Politik gerichtet: Wie kann es sein, dass der Staat hier 60 Prozent Steuern einnimmt? Das ist in meinen Augen paradox. Es ist widersprüchlich, wenn man sich vorne hinstellt und bedauert, dass alles teurer wird. Und am Ende ist es der Staat, der den größten Teil der Preissteigerungen ja einkassiert. Das dürfte normal nicht sein.“

Christian Hock und Claudia Hock-Holtstiege haben ihre gute Laune trotz der schwierigen Lage von Handwerksbetrieben wie dem ihren nicht verloren, Fortuna sei Dank. Foto: Thorsten Wolf