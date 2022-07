Gemeinderat beschließt Haushalt 2022 : Es wird finanziell sehr eng für Kirkel

Bei allen nun nötigen, verstärkten Sparanstrengungen versucht Kirkel mit Investitionen wie der Aufwertung des Marktplatzes an der Wielandstraße in Kirkel-Neuhäusel trotzdem mehr als reine Daseinsvorsorge zu leisten. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Der Haushalt für 2022 überschreitet die Spar-Festlegungen des Saarland-Paktes bei Weitem. Wie will die Gemeinde dieses Problem lösen?

Man kann einen kommunalen Haushalt in vielen, vielen Zahlen darstellen. Am Ende zählt aber nur das, was unterm Strich steht. Und genau da stehen bei allen saarländischen Kommunen rote Zahlen. Da macht auch Kirkel mit seinen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 keine Ausnahme.

So sieht der Haushaltsentwurf, so beschlossen vom Kirkeler Gemeinderat in der vergangenen Woche, Einnahmen in Höhe von rund 19,89 Millionen Euro vor. Auf der Ausgabenseite stehen etwas über 20,64 Millionen Euro. Das macht einen Fehlbetrag von 750 000 Euro. Die gute Botschaft: Das sind immerhin 500 000 Euro weniger Minus als noch im Haushaltsjahr 2021. Nun machen sich aber die Regularien des Saarland-Pakts bemerkbar. Was das im Detail bedeutet, das verstehen nur Kämmerer und andere Fachleute aus dem kommunalen Haushaltswesen. Für Kirkel heißt das aber ganz real und unter Berücksichtigung aller Vorgaben und Berechnungswege des Saarland-Paktes, dass man die festgelegte Defizitobergrenze von 237 000 Euro um enorme 1,66 Millionen Euro überschreitet. Kämmerer Niels Anstadt: „Das strukturelle Defizit beläuft sich somit auf rund 1,9 Millionen Euro. Der Haushalt ist somit in seiner vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig und muss im ersten Schritt wie alle Haushalte der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt werden.“ Bemerkenswert: Tatsächlich steht Kirkel finanziell eigentlich besser da als noch im vergangenen Jahr. Die Berechnungsmodalitäten des Saarland-Paktes sorgen aber dafür, dass es wohl richtig eng wird für die Burggemeinde.

Um für den Haushalt 2022 nun doch trotz strukturellen Defizits eine Genehmigung zu bekommen, hat der Rat in der vergangenen Woche beschlossen, einen Antrag auf die einmalige Erhöhung der Defizitobergrenze zu stellen. Dieser Antrag wird beim sogenannten „Kommunalen Sanierungsrat“ (KSR), einem Gremium aus vier Vertretern des Landes (Innenministerium) und vier Vertretern der Kommunen (Städte- und Gemeindetag), gestellt. Die damit verbundene Aufgabe: In diesem Antrag wird die Gemeinde nochmals ihre Sanierungsbemühungen detailliert darstellen müssen.

Warum nun aber hat es die Gemeinde Kirkel in Sachen Haushalt so hart erwischt? Die Antwort darauf gibt Kämmerer Niels Anstadt: „Die Gründe für das Auftreten des Defizits sind vielschichtig. Dies ist zum einen eben der Berechnungsmodus auf Basis des Saarland-Paktes. Zum anderen hängt es mit der Rückgliederung von zwei Eigenbetrieben der Gemeinde und der damit verbundenen und nun geänderten Abrechnung zusammen.“ Hinzu kämen in diesem Jahr stark gestiegene Unterhaltungskosten, die im Haushalt ihren Niederschlag fänden. So unter anderem die Reparatur des Beckenkopfes im Solarfreibad Limbach, Straßenreparaturen und auch Reparaturarbeiten in Gemeindewohnungen für Geflüchtete. Anstadt: „Fakt ist, dass die strukturellen Fehlbeträge auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 vorliegen und die Gemeinde sich daher Gedanken machen muss, wie die Defizite gesenkt werden können.“

Als größte Verlustposten nennt der Kämmerer die Unterhaltungen für Straßen, Gebäude, Infrastruktur, die mit rund 2,8 Millionen Euro zu Buche schlügen. „Die Gemeinde hat einen großen Bestand an Immobilien, Sport- und Freizeitanlagen und Straßen und muss sich der Frage stellen, wie sie hier sparen kann.“ Und auch die Einnahmenseite – also Nutzungsgebühren, Eintrittsgeld und anderes – sowie auch die Steuerhebesätze an sich müssten bei dieser Betrachtung auf den Prüfstand.

Um diese Problematik anzugehen, wurde vom Gemeinderat auch beschlossen, eine so bezeichnete „Haushaltsstrukturkommission“ zu bilden. Diese setzt sich aus jes zwei Personen der im Rat vertretenen Parteien und der Verwaltungsspitze zusammen. Niels Anstadt: „Sie wird unterhalb des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses angesiedelt und wird schon nach den Ferien ihre Arbeit aufnehmen. Nach dem Willen des Rates werden die Ergebnisse und Vorschläge öffentlich gemacht und im Rahmen der Einwohnerfragestunde im Rat öffentlich dazu Stellung genommen. Gegebenenfalls wird die Bürgerbeteiligung noch erweitert.“ Diese Haushaltsstrukturkommission sei, wie Anstadt erläutert, zwingend nötig, um den entsprechenden Antrag beim Kommunalen Sanierungsrat überhaupt stellen zu können.

Zusammengefasst beurteilt Niels Anstadt die finanzielle Lage so: „Der Haushalt ist zwar defizitär, aber dennoch bestehen große Aussichten auf erfolgreiche Sanierungsbemühungen, wenn seitens des Kommunalen Sanierungsrates der Faktor ‚Zeit‘ zur Verfügung gestellt wird.“

Zu den unabwendbaren Investitionen gehört für die Gemeinde Kirkel auch, die Feuerwehr mit nötigem, technischen Gerät auszustatten. Foto: Thorsten Wolf