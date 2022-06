Vorstandskrise vor dem Ende? : Hoffnung für den Turnverein Altstadt

Aus der Anfangsphase des 1920 gegründeten Altstadter Turnvereins: Aktive Turner stellten sich samt Vorstandsmitglieder dem Fotografen. Jetzt, 100 Jahre später, geht es um das Weiterbestehen des Traditionsvereins. Foto: Sammlung/Repro: Martin Baus

Altstadt Beim 102 Jahre alten Verein hakt es in Sachen Führungswechsel. Der bestehende Vorstand will aufhören, ein neuer ist zwar in Sicht. Doch es gibt noch Probleme.