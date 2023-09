Weichen für die Bürgermeisterwahl gestellt Bessere Bedingungen für die Wehr

Eigentlich wies nichts auf der Tagesordnung der Sitzung des Kirkeler Gemeinderates am Donnerstag darauf hin, dass es größere Diskussionen geben könnte. So hatten sich die Ratsmitglieder vor allem mit einigen Formalitäten zu den anstehenden Kommunal- und Bürgermeisterwahlen im kommenden Jahr zu befassen. Konkret ging es um die Zustimmung zum Wahltermin am 9. Juni 2024, zur formalen Stellenausschreibung für das Amt des Rathauschefs, die Einteilung der Wahlbereiche und die Bestimmung eines Gemeindewahlleiters. Alle Abstimmungen endeten mit einem einstimmigen Ja.