Diebstahl in Limbach : Kunstrasen vom Vereinsgelände der Palatia gestohlen

ARCHIV - 23.07.2015, Baden-Württemberg, Göppingen: ILLUSTRATION - Ein vermumter Mann mit Taschenlampe blickt in einer gestellten Szene durch eine eingeschlagene Fensterscheibe. (zu dpa "Polizei stellt Kriminalstatistik 2018 vor - Weniger Einbrüche") Foto: Daniel Maurer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Daniel Maurer

Limbach Es gibt anscheinend nichts, was es nicht gibt. So trauten die Verantwortlichen des FC Palatia Limbach am Samstagmorgen ihren Augen nicht, als sie das Vereinsgelände betraten. Dabei bemerkten sie nämlich, dass Unbekannte etwa 150 bis 200 Quadratmeter an Kunstrasen gestohlen haben.

Der Wert des Rasens wird zwischen 9000 und 12 000 Euro geschätzt. Der entwendete Kunstrasen wurde als Ersatz auf dem Gelände gelagert, wie es in der Pressemitteilung der Homburger Polizei weiter heißt.

Der Diebstahl habe sich vermutlich bereits in den vergangenenen zwei bis drei Wochen ereignet und ist den Vereinsverantwortlichen erst jetzt aufgefallen.