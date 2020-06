In der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel : Einbruch: Polizei sucht Schrott-Transporter

Nach einem Einbruch in Kirkel-Neuhäusel sucht die Polizei nach einem Schrott-Transporter, der damit in Verbindung stehen könnte. Foto: dpa/Nicolas Armer

Kirkel Einbrecher waren jetzt in Kirkel unterwegs. Sie stiegen in der Nacht zum Sonntag, 28. Juni, gegen Mitternacht in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel in ein Wohnhaus ein, das gerade renoviert wird.

Gestohlen wurde daraus nichts, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein schwarzer Transporter (bis 3,5 Tonnen) mit auffallender Beschädigung am hinteren rechten Stoßfänger hiermit in Verbindung stehen, hieß es weiter.

Dieser Transporter soll bereits am Freitag, 27. Juni, als möglicher Schrottsammler im Bereich Kirkel unterwegs gewesen sein.