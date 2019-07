Hilfe für Senioren : Wer möchte Senioren Sicherheit geben?

Homburg Ältere Menschen werden oft Opfer von Diebstahl und Betrug, was damit zusammenhängt, dass sie für Diebe oder raffinierte Trickbetrüger als leichte Beute gelten, weil sie oft gutgläubig sind oder sich nicht wehren können.

Welche ältere Dame mit Rollator kann schon einen flinken Dieb verfolgen, wenn er ihr die Handtasche gestohlen hat? Was für jüngere Menschen schon nicht einfach ist, wird für ältere Menschen sicher nicht leichter, gerade wenn es um den persönlichen Schutz im Alltag und um das Gespür für Betrügereien geht. Das Seniorenbüro des Saarpfalz-Kreises nimmt sich dieser Thematik an. So veranstaltete es kürzlich im Homburger Forum einen Vortragsabend zu den Themen „Falschgeld“ und „Sicherheit im Alter“. Die Gäste lauschten gespannt den beiden Referenten, die sich thematisch optimal ergänzten. Thomas Clemenz, Kontaktpolizist der Polizeiinspektion Homburg, informierte über Trickbetrug, Handtaschendiebstahl und weitere Maschen von Kriminellen. Weiterhin gab er Tipps, wie sich Bürger schützen können und welche Maßnahmen sie ergreifen können, um böse Überraschungen zu vermeiden. Rainer Eifler von der Bundesbank brachte Falschgeld mit und erklärte, woran man Falschgeld erkennen kann, und er zeigte anhand von Statistiken, welche Banknoten und Münzen bei Fälschern am beliebtesten sind. Beide Referenten stellten Bezüge zu ihrer Praxis und zum täglichen Leben her.