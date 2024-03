Gastronomie in der Gemeinde Kirkel Pläne für „Anno 1900“ erst einmal vom Tisch

Ende November 2023 sah es tatsächlich so aus, als könnte das alte „Anno 1900“ an der Limbacher Hauptstraße, das Gebäude ist im Eigentum der Gemeinde Kirkel, einen zweiten Frühling als Schankwirtschaft erleben. Die Idee war charmant, musste doch das nahe gelegene „Pfarrgässchen“ schließen. Was käme da gelegener, als ein Umzug ins seit 2013 nicht mehr als Gastronomie genutzte „Anno 1900“. In einem Pressegespräch stellten damals der SPD-Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher, Kirkels Bürgermeister Frank John (SPD, er tritt zur Wahl des Landrates an), Dennis Jahnke als Fraktionssprecher der SPD im Kirkeler Gemeinderat (er will im Juni zum neuen Kirkeler Bürgermeister gewählt werden) und Ortsvorsteher Max Limbacher (SPD) die Pläne vor. Dass es ausschließlich Angehörige der Sozialdemokraten waren, die einen Vorstoß wagten, mochte schon im November 2023 so manchem nicht gefallen.