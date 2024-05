Interview zur Bürgermeisterwahl in Kirkel Bürgermeisterwahl: Drei Fragen an den Kandidaten

Betz Als Stärke der Gemeinde Kirkel sehe ich die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Bürger in der Gemeinde. Als Beispiel nenne ich den Umzug des Storchennestes in Limbach. Da brauchte man keine Gemeinde. Das haben die Bürgerinnen und Bürger in zwei Tagen erledigt. Und das war für mich echt super. Das ist mit eine Stärke, die die Gemeinde Kirkel einfach hat.