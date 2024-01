Saar-Derby in der Poolbillard-Bundesliga „Ein Aushängeschild für das Saarland“

Nach sechs von 14 Doppel-Spieltagen in der Poolbillard-Bundesliga ist der PBC Joker Altstadt mit zehn Punkten Tabellenführer – dicht gefolgt vom nur einen Zähler dahinter liegenden Saar-Rivalen BV Brotdorf. Beide Vereinen stehen sich an diesem Samstag um 11 Uhr zum Abschluss der Vorrunde in Brotdorf im direkten Duell gegenüber, ehe bereits am Sonntag zur gleichen Zeit in Altstadt das Rückspiel stattfindet.