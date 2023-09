Wie schon seit Vater Hochlenert will Bürgermeister werden

Nun hat auch die Kirkeler CDU ganz offiziell das Rennen um das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde eröffnet. Wenn im kommenden Jahr am 9. Juni die Kirkeler dazu aufgerufen sind, über die Nachfolge des aktuellen Bürgermeisters Frank John (SPD) zu entscheiden, dann wird Dominik Hochlenert für die CDU antreten. So hat es eine Mitgliederversammlung der Kirkeler Christdemokraten am Montag einstimmig entschieden.