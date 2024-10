Amtsübergabe im Rathaus Dominik Hochlenert ist jetzt Bürgermeister von Kirkel

Kirkel · Frank John übergab am Montagabend in einer Feierstunde im Ratssaal die Amtsgeschäfte der Gemeinde Kirkel an seinen Nachfolger.

01.10.2024 , 14:50 Uhr

Anlässlich einer Feierstunde im Ratssaal der Gemeinde übernahm Kirkels neuer Bürgermeister Dominik Hochlenert (links) mit seinem Eid die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Frank John. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf