Kriminalpolizei : Rücksäcke aus geparktem Auto gestohlen

Kirkel-Neuhäusel Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der in einer Hoffahrt in Kirkel-Neuhäusel ein Auto aufgebrochen hat. Als Tatzeit kommt demnach die Spanne von Mittwoch, 28. August, 21.30 Uhr, auf Donnerstag, 13.45 Uhr, in Frage.

Der Täter öffnete laut Polizeiangaben auf bisher unbekannte Art und Weise einen grünen Opel-Astra Kombi, der in der Straße „Am Weiherdamm“ in einer Einfahrt abgestellt war. In der Folge ließ er aus dem Kofferraum wie auch von der Rückbank des Pkw zwei Rucksäcke mitgehen. In den Rucksäcken befanden sich ein Tablet, zwei Spielekonsolen, eine Powerbank, ein hochwertiges Klappmesser sowie die Lederhülle eines Sturmfeuerzeuges.