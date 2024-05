Kirchenjubiläum in Limbach Die Kirche Christ König feiert Geburtstag

Wenn es um das Thema „Kirche in Limbach“ geht, dann denken viele, wenn nicht gar die meisten, an die evangelische Elisabethkirche an der Hauptstraße. Doch da gibt es mit der katholischen Kirche Christ König noch einen zweiten sehenswerten Kirchenbau im Ort – moderner, aber trotzdem mit einer erzählenswerten Geschichte.