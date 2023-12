Förderung durch das Land Schüler sollen mehr Platz bekommen

Kirkel-Neuhäusel · Die Gemeinde Kirkel erhält Fördergeld in Höhe von 800 000 Euro für den Umbau der FGTS an der Grundschule in Kirkel-Neuhäusel.

01.12.2023 , 14:49 Uhr

Wo früher das alte Schützenhaus stand, soll bis 2026 der Erweiterungsbau für die Freiwillige Ganztagsschule an der Grundschule Kirkel-Neuhäusel entstehen – und damit schließlich Platz für 180 Kinder. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Limbach hat ihn schon, Kirkel-Neuhäusel soll ihn bis zum Sommer 2026 bekommen: Mehr Platz an der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS).