Ärgernis für Radfahrer : SPD fordert, dass Bliesbrücke sofort instand gesetzt wird

Bexbach/Kirkel Es geht um das Betzental zwischen Niederbexbach, Limbach und dem Preußischen Kohlhof. Genauer: um eine Brücke, die dort hinüber führt. Denn zwischen Feldern und Wiesen gab es für den Übergang über die Blies schon 2012 eine Lastbegrenzung, vier Jahre später kam dann die Sperrung für den landwirtschaftlichen Verkehr.

Und nun ist die Brücke komplett gesperrt – auch für Spaziergänger, Radler und Reiter (wir berichteten). Die SPD in der Gemeinde Kirkel und in der Stadt Bexbach setzt sich nun vehement dafür ein, dass diese Bliesbrücke am Betzenweg zwischen Limbach, Kohlhof und Niederbexbach schnellstmöglich wieder nutzbar sein sollte. Zumindest für Radfahrer und Fußgänger.