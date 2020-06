Limbach Der ausrichtende Verein TV Limbach sieht zu viele Risiken durch Größe und Streckenführungen. Aufwand wäre nicht zu stemmen.

Der traditionelle „Limlauf“, eigentlich geplant für den 22. August, ist für dieses Jahr abgesagt. Das hat Wolfgang Klein, der Organisationsleiter des ausrichtenden TV Limbach, nun bekanntgegeben. „Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass die Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt werden muss. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und bis zuletzt gehofft, unter den neuen Corona-Bedingungen ab dem 17. Juni doch noch eine Veranstaltung durchführen zu können.“ Dies sei aber leider, so Klein, nicht der Fall. „Bei der Größe der Veranstaltung und unserer Streckenführung ergeben sich zu viele Risiken, die einen nicht zu stemmenden Aufwand bedeuten.“ Und weiter: „Wäre die Beschränkung der Teilnehmerzahl und damit verbunden die Absage an viele Stammläufer noch zu verkraften, so ist schon das Startprocedere mit Biathlonstart, also Einzelstart, für uns mit unseren vorhandenen Mitteln nicht zu bestreiten.“