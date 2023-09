Fußball Manche Spiele sind für Lernprozess wichtig

Unter der Woche musste Trainer Peter Eiden bei seinen Spielern mentale Aufbauarbeit leisten. Beim 2:2 (1:0) des Fußball-Verbandsligisten SV Rohrbach am Sonntag beim Tabellenzehnten SG Nohfelden-Wolfersweiler hatte seine Mannschaft eine 2:0-Führung verspielt und in der vierten Minute der Nachspielzeit das 2:2 kassiert. „Wir haben ein starkes Spiel gemacht. Leider haben wir es versäumt, trotz einer Vielzahl an Chancen frühzeitig die Entscheidung herbeizuführen“, hadert Eiden. Der 52-Jährige ergänzt: „Ich mache der Mannschaft aber keinen Vorwurf. Wir haben viele sehr junge Spieler in unseren Reihen, für die solche Spiele ein wichtiger Lernprozess sind.“ Es gehe nun jedoch einerseits darum, vor dem Tor abgebrühter zu agieren, aber auch andererseits Führungen „über die Ziellinie zu bringen“.