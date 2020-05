Kostenpflichtiger Inhalt: Verschiedene Zonen sollen entstehen : Marktplatz in Kirkel verändert sein Gesicht

Das Hexenfeuer der Kirkeler Burgnarren zählt zu den wenigen Veranstaltungen, die noch auf dem Marktplatz stattfinden. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel-Neuhäusel Kirkel-Neuhäusel soll eine neu gestaltete Ortsmitte bekommen. Im Ortsrat wurde jetzt der Öffentlichkeit ein erster Planentwurf vorgestellt.

Es gab Zeiten, da war der Marktplatz an der Wielandstraße in Kirkel-Neuhäusel unverzichtbar für eines der großen Volksfeste in der Region, den Kirkeler Wurstmarkt. Doch dessen Tage sind schon lange Geschichte. In den Jahren danach hatte die große Freifläche vor allem drei Funktionen: Schauplatz des freitäglichen Wochenmarktes mit nur wenigen Ständen, Heimat des Hexenfeuers der Burgnarren und vor allem als Parkzone.

Im kommenden Jahr soll sich nun im gefühlten Herzen von Kirkel-Neuhäusel einiges ändern, das Stichwort: Umgestaltung des Marktplatzes. Begonnen werden soll mit den eigentlichen Arbeiten im Frühjahr 2021, die Planer rechnen mit einer Bauzeit dann bis Herbst 2021. Mit einem anvisierten Investitionsvolumen von maximal etwas über 1,2 Millionen Euro (Fördermittelgeber ist hier das saarländischen Innenministerium) soll der Platz sein Gesicht komplett verändern. Statt tristem Asphalt sollen Zonen für „Ankunft und Information“, „Spiel und Bewegung“, „Entspannung und Ruhe“ sowie „Feste und Märkte“ den Marktplatz völlig neu und organisch in die Ortslage einfügen und Kirkel-Neuhäusel ein echtes Highlight verschaffen. Am Montagabend gab der Ortsrat für einen Vorentwurf und den Fortgang des Verfahrens grünes Licht. In der aufgrund der Corona-Auflagen in der Limbacher Dorfhalle ausgerichteten Sitzung verdeutlichte der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Luca Kist von der Agentur „Dutt & Kist“, was da im kommenden Jahr geschehen soll – als Abschluss einer langjährigen Planung und nach Feedback und Vorschlägen aus der Bürgerschaft. „Kirkel-Neuhäusel braucht wieder eine echte Mitte und soll sie auch bekommen“, leitete Kist seinen aktuellen Sachstandsbericht zu den Planungen ein. Gegenwärtig, so der Stadtplaner, verkaufe sich der Marktplatz unter Wert, „dieser Platz kann viel mehr“.

Dieses Mehr soll in den besagten vier Zonen realisiert werden. Diese sollen als „Inseln“ unterschiedliche Themen zusammenfassen, eingebunden in ein barrierearmes Infrastruktur-Konzept. So weit wie möglich erhalten bleiben soll, so Kist, der vorhandene Baumbestand, ergänzt um weitere Anpflanzungen. Auch ein Fußweg entlang der Straßen „Hinter dem Schloss“ und „Am Marktplatz“ soll die Infrastruktur aufwerten. Damit solle der neue Marktplatz bestmöglich erschlossen werden. In seinen Detail-Beschreibungen schilderte Kist, was in den einzelnen Zonen verwirklicht werden soll. Hier stehe in der Zone „Spiel und Bewegung“ ein Spielplatz für Kinder im Fokus, ausgestaltet – so die gegenwärtige Idee – mit einem bespielbaren Drachen und der Burg im Panorama als Hintergrund. „Das hat dann schon ein bisschen was von einem Hobbit-Land. Da können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen, sie können sich eigene Geschichten ausdenken.“ In der Zone „Ankommen und Information“ stehe ein Platz zum Zusammenkommen zur Verfügung, der vielfältige Möglichkeiten der Interaktion bieten soll. Im Bereich „Entspannung und Ruhe“ bestehe die Möglichkeit, in einem Kiefernhain zur Ruhe zu kommen. Dieser Platz sei auch der Übergang zum anschließenden ASB-Seniorendorf. Mit einer Fläche für Märkte und Feste werde schließlich die Möglichkeit gegeben werden, dort den Wochenmarkt und das Hexenfeuer als bestehende Veranstaltungen zu beheimaten – hier aber auch weitere Veranstaltungen wie Konzerte, den Weihnachtsmarkt und vergleichbare Veranstaltungen abzuhalten. Offiziell nicht genutzt werden dürfe diese Fläche als Parkplatz, denn: Parkplätze würden nicht gefördert, machte Kist klar.

Im Rund des Ortsrates unter Vorsitz von Ortsvorsteher Hans-Dieter Sambach (CDU) fand der Vorentwurf der Stadtplaner großen und einstimmigen Zuspruch. Lediglich in den einen oder anderen Details gab es Nachfragen und alternative Vorschläge, so bei der Möblierung, der Beleuchtung und der Frage, ob eine feste „Bühne“ installiert werden soll.

Wie geht es nun weiter? Nach dem Ja des Ortsrates zum Vorentwurf geht es nun in die Entwurfsplanung. Diese soll der Bürgern in einer Informationsveranstaltung vorgestellt und danach dem Innenministerium präsentiert werden. Geht in diesen folgenden Schritten alles nach Plan, dann könnte schon im Herbst 2021 die Einweihung des neuen Marktplatzes von Kirkel-Neuhäusel gefeiert werden.