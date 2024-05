FC Palatia Limbach Palatia Limbach spielt die perfekte Saison

Es ist vollbracht: Die Fußballer des FC Palatia Limbach spielen in der kommenden Saison in der Saarlandliga. Der Spitzenreiter der Verbandsliga Nord-Ost machte am Freitag in Nohfelden mit dem 6:0 (2:0)-Kantersieg beim Tabellenzwölften SG Nohfelden-Wolfersweiler die Meisterschaft perfekt. Die Limbacher, die acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Schwarzenbach haben, schafften das Künststück, vom ersten bis zum letzten Spieltag ununterbrochen auf dem ersten Platz zu stehen.