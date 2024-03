Wird die Kultgaststätte in Limbach saniert? Demonstration für das „Anno 1900“

Kirkel · Die SPD in Kirkel will sich mit einem möglichen Aus für die Limbacher Traditionskneipe nicht abfinden und bringt das Thema in den Gemeinderat.

20.03.2024 , 10:52 Uhr

Nachdem mit „Wasems Eck“ und dem „Pfarrgässchen“ in der jüngeren Vergangenheit in Limbach zwei Gastronomiebetriebe geschlossen haben, soll mit der Reaktivierung des „Anno 1900“ dem Kneipensterben etwas entgegengesetzt werden. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf