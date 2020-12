Naturdenkmäler im Saarpfalz-Kreis : Wasser spült Sandkristalle aus der Erde

Kirkel SZ-Serie: Wir stellen die Naturdenkmäler in unserer Region vor. Heute: die Silbersandquelle in Kirkel, früher als Donnerloch geläufig.

Wer das Naturdenkmal besuchen will, hat es nicht schwer. Die Straße „Zur Silbersandquelle“ geht in einen Waldweg über, es geht nur geradeaus. Nach zehn Minuten erreicht man die Autobahn, man hört sie, bevor man sie sieht. Der Wanderweg führt unter ihr hindurch, davor geht man links einige Stufen zur Quelle hinunter. Ein alter Sandstein weist auf sie hin, der Schriftzug wurde mit Neon-Leuchtfarbe wenig geschmackvoll nachgezogen. Sieht nicht schön aus, ist aber gut zu lesen. Wer es genauer wissen will, für den gibt es eine Infotafel in drei Sprachen, die das Naturphänomen erklärt: Die Silbersandquelle sei eine so genannte „intermittierende Quelle“. Sie führe mal Wasser, aber auch mal nicht, und sei in diesen Wechseln mit einem Geysir zu vergleichen. Sie entspringe in etwa ein Meter Tiefe im anstehenden Fels. Das Quellwasser komme aus Spalten und schleudere von Zeit zu Zeit den darüber liegenden Sand hoch. Durch die dauernde Wiederholung entstehe die so oft bestaunte pulsierende Bewegung des Sandes. Gleichzeitig würden alle Schmutzteile aus dem Sand ausgespült, was ihm auf die Dauer das silberhelle Aussehen verleihe.