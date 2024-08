Kirchenjubiläum in Limbach Christ König blickt auf neun Jahrzehnte

„Herzlich willkommen zu unserem Festgottesdienst 90 Jahre Christ König hier in Limbach. Der Grundstein, der ist anders. Wenn man da drauf schaut, 9. Juli 1933, dann merkt man: Wir sind ein Jahr zu spät. Aber manche Feste brauchen halt Vorlaufzeit.“ So charmant und mit einem Augenzwinkern fing Pfarrer Eric Klein von der Pfarrei Heilige Familie Blieskastel am Samstagnachmittag auf, was Kennern der katholischen Kirche in Limbach natürlich bewusst war. Doch dass man ein bisschen später dran war, tat dem würdigen Feiern des Jubiläums keinen Abbruch. An der Seite von der Pfarrer Markus Krastl und Siegfried Esch (im Ruhestand), Pastoralreferentin Isabelle Blumberg, Pastoralreferent Steffen Glombitza und einigen Messdienerinnen und Messdienern war es Pfarrer Eric Klein, der den Festgottesdienst zelebrierte.