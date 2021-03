Corona-Krise : Für Schnelltest-Zentrum in Kirkel

Foto: dpa/Thomas Frey

Kirkel Die CDU Kirkel setzt sich für einen Schnelltest-Stützpunkt in der Burggemeinde ein. „Der kommunale Teststützpunkt könnte die Schnelltestungen an Schulen und Kindergärten ergänzen sowie die Möglichkeiten, die Apotheken und Arztpraxen bieten können, erweitern“, so Hans-Dieter Sambach, Ortsvorsteher von Kirkel-Neuhäusel und stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat.

In vergleichbaren Gemeinden gebe es solche Testzentren bereits, teils in Zusammenarbeit mit dem DRK. So etwas könnten wir mit unseren Wohlfahrtsverbänden vor Ort und ärztlicher Unterstützung auch auf die Beine stellen“, so Sambach abschließend.