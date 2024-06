Bürgermeisterwahl in Kirkel „Gute Infrastruktur für Unternehmen“

Wenn man in diesen Tagen in der Gemeinde Kirkel auf Dominik Hochlenert trifft, dann kann man gut unterscheiden, in welcher Funktion er unterwegs ist. Denn: Trägt er eine leuchtend gelbe Jacke, ist er als CDU-Kandidat für die Wahl zum Kirkeler Bürgermeister auf Tour. Und wenn er eben diese Jacke nicht trägt, dann kommt er seinem Auftrag als Sachgebietsleiter für Kultur, Sport und Tourismus in der Gemeindeverwaltung nach. Und wenn Hochlenert nicht als Kandidat oder in seiner Funktion als Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung präsent ist, hat er vielleicht gerade den Hut als Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins Kirkel oder den des ersten Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Kirkel-Mauléon auf.