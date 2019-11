In der Friedenskirche : Gottesdienst zum Buß- und Bettag

Kirkel Der zentrale Buß- und Bettag-Gottesdienst der Region West im Dekanat Homburg findet dieses Jahr am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr in der Friedenskirche in Kirkel-Neuhäusel statt. Zu Gast sein wird Pfarrer Detlev Besier, der Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt in Speyer, der zum Thema Friedensklima predigen wird, hieß es in einer Pressemitteilung weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red