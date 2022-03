Solidarität mit der Urkaine : Kirkeler Burg wird zum Symbol für den Frieden

An diesem Sonntag will die Burggemeinde Kirkel ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Der Krieg in und gegen die Ukraine dauert mit zunehmender Härte an. Im selben Maß stellen sich die Menschen weltweit an die Seite der Ukraine und bekunden ihre Solidarität mit den Menschen im Kriegsgebiet – am kommenden Sonntag auch in der Burggemeinde Kirkel.