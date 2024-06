Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kirkeler Bürgermeister-Kandidat Karsten Betz (FDP): „Der Haushalt muss dringend saniert werden“

Kirkel · Am Sonntag, 9. Juni, wählt die Gemeinde Kirkel einen neuen Bürgermeister und damit den Nachfolger von Frank John (SPD), der Landrat werden will. Wir stellen die Kandidaten in einer kleinen Serie vor. Heute: Karsten Betz (FDP).

31.05.2024 , 14:00 Uhr

Der Altstadter Unternehmer Karsten Betz, aktuell für die FDP im Kirkeler Gemeinderat und Altstadter Ortsrat, will am 9. Juni der neue Kirkeler Bürgermeister werden. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf