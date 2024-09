Er machte bundesweit Schlagzeilen Wie der Kirkeler Bürgermeister Frank John auf seine Amtszeit zurückblickt

Im Jahr 2008 titelte unsere Zeitung: „Frank John macht das Rennen“. Im darauffolgenden Jahr, am 1. Juli 2009, trat der neue Kirkeler Bürgermeister dann auch sein Amt an. Nun, nach 15 Jahren im Chefsessel des Rathauses, heißt es für John am kommenden Montag, 30. September, Abschied nehmen. Doch damit wechselt John nur die Führungsposition, wurde er doch im Juni zum neuen Landrat des Saarpfalz-Kreises gewählt. Dienstantritt ist hier aber erst der Juni 2025, solange ist der bisherige Kreischef Theophil Gallo noch im Amt. Für die Zeit bis dahin soll John eine Aufgabe im saarländischen Innenministerium übernehmen (wir berichteten). Doch nun steht erst mal Ausräumen im Kirkeler Rathaus auf dem Plan – ein guter Moment, um mit Frank John (52) über die zurückliegenden 15 Jahre zu sprechen.