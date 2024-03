Neuer Eigentümer Buchladen hat jetzt eine neue Heimat

Im Jahr 1998 singt Herbert Grönemeyer seinen Hit „Bleibt alles anders“ als Ode an die Chance der Veränderung. Zeile für Zeile beschreibt der Liedermacher das, was auch für Jasmin Hahn, ihren Mann Markus und das ganze Team der Limbacher Buchhandlung Hahn nun gilt: „Bleibt alles anders“. Denn eben diese Buchhandlung gibt es so nicht mehr – und doch gibt es sie noch. Nicht mehr in der Limbacher Hauptstraße 50, sondern jetzt ein paar Meter weiter in den Räumen des früheren Schlecker-Marktes. Und Jasmin Hahn ist auch nicht mehr Inhaberin der Buchhandlung, sondern tatsächlich Filialleiterin einer Dependance von Anke Birks „Bücher König“ in Neunkirchen. Was bleibt, ist der seit 20 Jahren in Limbach und weit darüber hinaus bekannte Name „Buchhandlung Hahn“ – es bleibt eben alles, nur anders.