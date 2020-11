Wasserförderung in Kirkel : Ein fünfter Brunnen soll Standort Kirkel langfristig sichern

Wasserförderung in Kirkel

Kirkel Worum geht es beim geplanten Brunnen im Kirkeler Taubental? Die Kirkeler Niederlassung der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) will einen fünften Brunnen bohren, um den Standort langfristig zu sichern.

Aktuell hat die MEG mit ihren vier Brunnen, alle gelegen in Werksnähe im Mutterbachtal, Wasserrechte für 500 000 Kubikmeter, gefördert werden aktuell laut Umweltministerium 400 000 Kubikmeter. Im neuen Brunnen sollen bis zu 150 000 Kubikmeter gefördert werden. Damit würden die Wasserrechte auf 650 000 Kubikmeter steigen. Diese werden vom Land vergeben.

Als potenziellen Standort für den fünften Brunnen hat die MEG einen Ort nahe der Kernzone des Biosphärenreservats Bliesgau im Kirkeler Taubental ausgewählt. In der ersten Jahreshälfte ließ die MEG dazu dort eine so genannte Explorationsbohrung auf 230 Meter durchführen. In dieses Verfahren war die Gemeinde auf Basis der aktuellen Rechtslage nicht eingebunden. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist erst im eigentlichen Genehmigungsverfahren für einen Brunnen vorgesehen.