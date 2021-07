Infrastruktur in der Burggemeinde : Gemeindrat Kirkel fordert die Sanierung der Betzenwegbrücke

Dennis Jahnke, neuer Fraktionssprecher der SPD, brachte seinen Antrag zur Bliesbrücke durch den Gemeinderat. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Die Brücke über die Blies am Betzenweg in Niederbexbach hat am Donnerstag den Kirkeler Gemeinderat beschäftigt. Impuls dafür war ein Antrag der SPD-Fraktion. Deren neuer Sprecher Dennis Jahnke formulierte die Forderung an die Bexbacher Verwaltung, hier schnellstmöglich aktiv zu werden.