Keine Verletzten : Brandstiftung an der Scheune in Einöd ist aufgeklärt

Feuerwehreinsatz wegen eines Scheunenbrandes am Freitag (28.2.2020) in Einöd an der Webenheimer Straße in der Nähe des Bahnhofes Einöd. Beteiligt and der Löschung waren der LBZ Einöd und Wörschweiler. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel